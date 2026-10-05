Andi se reúne este lunes para definir futuro de Bruce Mac Master: afiliados de Santander y Bolívar piden que se quede

La Junta de Dirección General de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se reúne este lunes 5 de octubre, a las 10:00 de la mañana, para analizar la renuncia presentada por Bruce Mac Master, mientras afiliados de Santander y Bolívar piden que conserve su cargo.
Así es, aunque Mac Master presentó su renuncia el pasado 1 de octubre, esta todavía no ha sido aceptada. La reunión de este lunes será el primer escenario formal en el que la Junta abordará la decisión y podría empezar a discutir su reemplazo.
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De acuerdo con lo previsto, la determinación sobre la carta de renuncia deberá quedar definida durante esta semana.
Mac Master presentó su renuncia después de varias semanas de tensión entre la Andi y el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Poco antes de dejar planteada su salida, Mac Master denunció una campaña sistemática contra el gremio, luego de revelaciones de la revista Semana sobre presuntas instrucciones del Gobierno a sus ministros para que no se reunieran con él.
La decisión de Mac Master abrió ahora una discusión sobre su continuidad al frente de la organización empresarial y sobre la autonomía de la Andi frente al Gobierno.