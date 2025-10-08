Bryan Adams anuncia concierto en Colombia, ¿dónde se va a presentar?

Si hay un artista que acompañó a quienes escuchaban radio antes de la llegada de las plataformas de audio fue Bryan Adams. Canciones como Please forgive me o la famosa (Everything I Do) I Do It For You –que dura más de seis minutos–, están en la memoria de muchos seguidores de esas baladas románticas en inglés que tanto sonaron en nuestro país.
Ahora llega la oportunidad de escuchar estas canciones en vivo tras el anuncio del cantante y compositor canadiense de su presentación en Colombia como parte de su más reciente gira.