El invicto búcaro sobrevivió a la polémica tras el empate con Águilas; así va la Liga Betplay

El Bucaramanga de Pablo Peirano está siendo la gran sorpresa del fútbol colombiano en este segundo semestre. El conjunto leopardo es el único invicto de la Liga tras disputar 12 partidos, ganar 6 y empatar otros 6. Su estilo de juego se basa en la efectividad de cara al arco, el buen manejo táctico para incomodar a cualquier rival y la fortaleza física necesaria para afrontar los duelos y las transiciones, además de ser fiel a una idea tanto de local como de visitante.

Águilas Doradas fue su retador el pasado martes; sin embargo, los antioqueños no pudieron sacar provecho de su posesión del balón, del 64 %, para romper el bloque bajo que implantó el asistente técnico de Peirano, Javier Tetes, quien dirigió por la sanción de su entrenador. Al final del partido, Águilas rescató el empate gracias a una pena máxima que fue tema de discusión en los distintos medios del país.

El arquero de la selección uruguaya que ataja en Bucaramanga, Cristopher Fiermarín, salió con los puños por un balón aéreo. Sin embargo, el futbolista de Águilas Javier Mena se interpuso en su camino y el guardameta charrúa terminó impactando levemente su cabeza antes de despejar el balón. El árbitro del compromiso, Jonnathan Ortiz, pitó penal tras el llamado del VAR. Jorge Soto cobró desde los once pasos y puso el 1-1 definitivo.