Contraloría alerta por suspensión del PAE a 40.000 estudiantes en Buenaventura

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, hizo una alerta sobre la implementación y continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Buenaventura (Valle del Cauca). El funcionario dijo que se reportó la suspensión del servicio hace más de una semana en ese distrito.
Esta situación está perjudicando a más de 40.000 niños, niñas y adolescentes de esa ciudad, quienes no están recibiendo la alimentación en los planteles educativos oficiales, lo cual afecta las condiciones y el bienestar de la población estudiantil para ir a clases.