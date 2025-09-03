En el Parque Norte, en Medellín, ya es posible conducir vehículos monoplaza

Medellín sigue en su esfuerzo por recuperar sus parques públicos, que por décadas han ido acumulando abandono y deterioro y que son espacios fundamentales para el ocio y la recreación de las familias de los sectores más populares de la ciudad. Con el propósito de innovar en sus experiencias, Metroparques, en alianza con el sector privado, anunció la inclusión de una nueva atracción en el Parque Norte, los buggies recreativos, una propuesta que combina adrenalina y diversión, en un ambiente seguro para toda la familia.
“Con esta novedad, reafirmamos nuestro compromiso con la recreación familiar y le apostamos a seguir ampliando la oferta de atracciones, para consolidar al Parque Norte como un lugar cada vez más atractivo, seguro e innovador para todos”, destacó el gerente de Metroparques, Milton Vasco.