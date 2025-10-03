Bukele prohibió el lenguaje inclusivo en colegios de El Salvador: ya no se pueden usar términos como “amigue” o “nosotrxs”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves la prohibición del uso de “lenguaje inclusivo” en las escuelas públicas del país.

La orden se suma a las nuevas normas de disciplina en el sistema educativo fijado en agosto, seguidas de nuevas reglas de cortesía escolar en septiembre. “Desde hoy queda prohibido el mal llamado 'lenguaje inclusivo' en todos los centros educativos públicos de nuestro país”, afirmó el mandatario en X. Además de su mensaje, Bukele publicó el memorando de la ministra de Educación, la capitana Karla Trigueros, en el que instruye de la prohibición a los directores de las 5.100 escuelas públicas. Lea también: ¿Militarización o normas de conducta? El Salvador enfrenta críticas por exigir a los estudiantes uniforme limpio, cabello corto y saludos “Palabras como 'amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs' o cualquier otra deformación lingüística que aluda a ideología de género no será admitida por ninguna circunstancia”, advierte Trigueros. La eliminación del “lenguaje inclusivo” persigue “el buen uso” del idioma y “se evita injerencias ideológicas o globalistas que pueden perjudicar el desarrollo integral del estudiantado”, señala.

La prohibición alcanza a todas las dependencias del ministerio de Educación, así como a los “materiales, contenidos y libros” que esa entidad entrega a los estudiantes. En El Salvador, todos los estudiantes de los centros de educación pública del país deben cumplir con estrictas normas de vestuario y corte de cabello. Además, deben saludar a sus maestros al entrar al aula y decir “por favor” al hacer una petición. El gremio de maestros Frente Magisterial Salvadoreño describió estas reglas como una “militarización” del sistema escolar. Bukele antes decía apoyar las reclamaciones LGBTI, pero en 2024 dispuso que el ministerio de Educación eliminara “todo rastro” del enfoque de género de libros y guías escolares. Siga leyendo: “Colombia tiene mucho que aprender de El Salvador”: el mensaje de Maluma que algunos consideran un guiño a Bukele El gobernante, en el poder desde 2019, goza de gran popularidad por reducir la violencia criminal con su “guerra” contra las pandillas. Grupos de derechos humanos denuncian, sin embargo, abusos y sostienen que hay millas de inocentes tras las rejas.

¿Qué ha dicho la gente sobre la medida?

La noticia ha generado revuelo en redes sociales y en el voz a voz. Por un lado han estado las reacciones humorísticas: “Lo dice alguien que se llama bukele y no bukelo o bukela”, dijo un usuario de la red social X.

También hubo voces críticas a la medida. Esto dijo Carmen Valeria, miembro de Global Press y graduada de una maestría en NYU: “La lengua la crean los hablantes, y ni el mismísimo Bukele puede dictarla. La naturaleza del lenguaje es preciosa porque es cambiante y mutable: se adapta a la gente, a sus contextos y a sus necesidades lingüísticas”.