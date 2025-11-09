¿Estamos viviendo una nueva burbuja? Fiebre por la IA alteró las cuentas de empresas y bolsas de valores

Desde que ChatGPT irrumpió en la escena a finales de 2022, los mercados financieros no volvieron a ser los mismos. En menos de tres años, el S&P 500, donde están las empresas más grandes del mundo, subió 85%, y los analistas coinciden en que la inteligencia artificial (IA) explica cerca del 75% de esos rendimientos, el 80% del crecimiento de las ganancias corporativas y el 90% del gasto de capital.
El epicentro de este fenómeno es Nvidia, una empresa que pasó de ser un actor mediano en el mundo de los chips a convertirse en la más valiosa de la historia moderna, con una capitalización superior a 5 billones de dólares, el doble del PIB de Canadá.
“Hay empresas tecnológicas más grandes que la economía de países enteros”, reseña Freddy Vega, CEO de Platzi.
El entusiasmo es tal que las 15 principales compañías vinculadas a la IA —entre ellas Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla, Palantir y Oracle— acumulan 26 billones de dólares en valor de mercado, el equivalente al 43% del S&P 500, una concentración inédita. “Nunca antes el índice había estado tan concentrado”, comenta Camilo Cisera, economista argentino y especialista en finanzas.
Sin embargo, tras el brillo hay sombras. El mismo Estados Unidos que celebra máximos históricos en bolsa enfrenta un mercado laboral enfriado, las vacantes de empleo cayeron de 12 millones a 7,2 millones en 2025, una caída del 40%, justo cuando Wall Street toca su punto más alto.
