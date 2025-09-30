La guerra de las empresas por la IA llevaría al mundo a una burbuja tecnológica, ¿quiénes ganan y pierden?

Tres años después de encender el frenesí mundial por la inteligencia artificial, Nvidia y OpenAI estrechan lazos con un acuerdo que no deja a nadie indiferente.
El fabricante de chips anunció esta semana que invertirá hasta US$100.000 millones en la creadora de ChatGPT, con el objetivo de construir una red masiva de centros de datos equipados con procesadores de última generación.
La magnitud de la inversión supera todo lo visto hasta ahora en la industria y ha reavivado los temores de que el auge de la IA esté alimentando una burbuja similar a la de las puntocom de finales de los noventa.
