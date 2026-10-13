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A comer hamburguesa: esta semana empieza el Burfest en Medellín

Del 16 al 18 de octubre, la Universidad EAFIT recibirá a 16 de las mejores hamburgueserías de Antioquia.

  • Vuelve la quinta edicion del festival de hamburguesas en sitio mas grande del país. FOTO cortesía
    Vuelve la quinta edicion del festival de hamburguesas en sitio mas grande del país. FOTO cortesía
María Franco Londoño
María Franco Londoño
hace 33 minutos
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Este viernes arranca en Medellín la quinta edición de Burfest, el festival de hamburguesas en sitio más grande de Colombia, en el que 16 hamburgueserías antioqueñas presentarán recetas que nadie ha probado. El evento será en el campus de la Universidad EAFIT, y todas las hamburguesas tendrán el mismo precio: $27.000.

Lo que hace distinto a este festival es su regla principal. Ninguna hamburguesería puede repetir receta, así que en cada edición todas deben llegar con una creación nueva, pensada solo para el evento. Para esta versión, según los organizadores, se presentaron más de 100 propuestas, de las que quedaron las 16 marcas participantes.

Las hamburgueserías participantes serán: The grill station, Office Burguer, Lavocaderia, Chum Burguer, Fire house, Más finca, La plaza, 911, Burgco, Bizarro, Búnker, Kiftkof, El social, Pigasus, Bourbons y Barbacoa.

Además de la comida, durante los tres días habrá música en vivo, actividades para niños, emprendimientos locales y cervezas artesanales. También habrá un museo del fútbol con un ingreso de valor simbólico, cuyo recaudo se destinará a la reconstrucción de viviendas en el Chocó.

Más que hamburguesas

Detrás del festival también hay una historia económica. Según estimaciones de la organización, cada edición mueve entre $4.000 y $5.000 millones y genera entre 400 y 500 empleos temporales, que van desde panaderías y distribuidores de verduras hasta empresas de empaques y montaje.

“Detrás de las miles de hamburguesas que vendemos hay proveedores de todos los tamaños, la señora que distribuye la lechuga en Santa Elena, el panadero que está saliendo adelante con una marca nueva y la empresa que hace el montaje del stand”, señala Marco Cadavid, director de Burfest.

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Si quiere ir, tenga en cuenta que la entrada al festival será gratuita y esta se podrá reclamar en la entrada del evento.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y dónde es Burfest 2026?
Del viernes 16 al domingo 18 de octubre en la Universidad EAFIT, en Medellín.
¿Cuánto cuesta una hamburguesa en Burfest?
Todas las hamburguesas participantes tienen un precio único de $27.000.
¿Cómo se consigue la entrada a Burfest?
Se reclama en la entrada del festival, hamburgueserías participantes, en establecimientos aliados y en los centros comerciales vinculados al festival.
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