Bus que transportaba a los egresados del Liceo Antioqueño sí estaba asegurado

Las causas que llevaron al trágico accidente que acabó con la vida de 16 jóvenes egresados del Liceo Antioqueño y del conductor del bus que los traía desde Tolú, donde celebraban su graduación, todavía no están claras.
Aunque las primeras versiones indicaban que podría tratarse de un microsueño o de una distracción del conductor, familiares de los jóvenes y algunos sobrevivientes han señalado posibles fallas mecánicas.
Incluso, la Fiscalía dio la orden de no cremar ningún cuerpo de los fallecidos hasta que se tengan más elementos en dicha investigación.
Esta es determinante, entre otras cosas, para saber quién debe responder, al menos económicamente, por los daños y perjuicios causados a todas las víctimas.