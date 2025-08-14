x

Video | Bus del SITP arrolló a peatón y chocó contra vivienda en Suba: cuatro heridos

El accidente, ocurrido la noche del 13 de agosto en el barrio Lisboa, dejó al menos tres lesionados de gravedad y quedó registrado en video.

  • En video quedaron las imágenes del accidente en el que cuatro personas resultaron heridas. FOTO: captura de video
    En video quedaron las imágenes del accidente en el que cuatro personas resultaron heridas. FOTO: captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 17 minutos
bookmark

La tranquilidad del barrio Lisboa, en Suba, Bogotá, se vio interrumpida a las 9:41 p.m. del miércoles 13 de agosto, cuando un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) perdió el control, arrolló a una mujer y terminó impactando contra la fachada de una vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito, el vehículo circulaba a exceso de velocidad y, al tomar una curva en la calle 132 con carrera 152, el conductor no logró maniobrar, embistiendo a la peatón y colisionando de frente con la casa.

Un video que circula en redes sociales muestra el instante en que la víctima, que caminaba junto a otras personas, fue alcanzada por el bus sin tiempo para reaccionar.

En total, cuatro personas resultaron heridas, incluido el conductor, quien fue trasladado a un centro asistencial junto a las demás víctimas. Tres de los lesionados presentan heridas de gravedad y permanecen bajo observación médica.

El impacto dejó destrozada la parte delantera del automotor y daños visibles en la vivienda, aunque sin compromiso estructural grave, según el reporte de bomberos. El inmueble fue evacuado de manera preventiva.

Las autoridades analizan las grabaciones de cámaras de seguridad para determinar si el exceso de velocidad fue la causa principal del siniestro o si hubo fallas mecánicas.

Lea también: Martes caótico: por accidentes de tránsito hay vías cerradas en el norte y sur del Valle de Aburrá

Este accidente revive la preocupación por la seguridad en las operaciones del SITP. La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a los conductores del sistema a extremar la prudencia, en especial en sectores residenciales y zonas escolares.

