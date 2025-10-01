x

Perturbador: buscan a hombre que decapitó a un león marino que ya estaba muerto en California, EE. UU.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20.000 dólares a quien entregue o de información del paradero de este hombre identificado con tez blanca, calvo con barba, y entre los 50 y 60 años.

  • El Servicio Nacional de Pesca Marina ofreció 20.000 dólares por información del hombre que fue visto cortando la cabeza de un león marino muerto en California. FOTO: Cortesía NOAA Fisheries y Getty
  • La agencia aseguró que el león marino ya estaba muerto cuando el hombre le cortó la cabeza, pero no se ha determinado la causa de la muerte. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Un hombre que le cortó la cabeza a un león marino ya estando muerto es buscado con urgencia por las autoridades policiales y ambientales en Estados Unidos, donde un incidente similar se registró hace menos de un año.

Le puede interesar: Capturaron en Perú a alias Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple feminicidio que conmocionó a Argentina

Los oficiales afirmaron que un hombre de mediana edad utilizó un cuchillo de caza para decapitar el león marino en California, en el oeste del país, durante el pasado mes de julio, y ofrecen una recompensa de 20.000 dólares a quien lo entregue a la justicia.

“Después de cortar la cabeza de un león marino, la colocó en una bolsa con cierre y se fue en un modelo nuevo de Cadillac Escalade”, informó la oficina de pesca de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA Fisheries), este martes 30 de septiembre.

El hombre, descrito como blanco, calvo y con barba, y entre los 50 y 60 años, degolló al animal en la playa Point Pinos, a unos 130 kilómetros al sur de San Francisco. El perturbador incidente es el segundo del tipo en la región.

En Navidad del año pasado, a unos 96 kilómetros del norte de San Francisco, un veinteañero también le arrancó la cabeza a un pinnípedo, la puso en una bolsa de plástico, y huyó en una bicicleta eléctrica.

Es ilegal acosar, cazar, capturar o matar especies marinas en Estados Unidos, dicta la ley federal. Los leones marinos de California son una de las seis especies del mamífero, y son vistos con frecuencia en la costa oeste de América del Norte.

La agencia aseguró que el león marino ya estaba muerto cuando el hombre le cortó la cabeza, pero no se ha determinado la causa de la muerte. FOTO: Getty
Conocidos por su inteligencia, los leones marinos son entrenados a veces para actuar en circos y acuarios, y han sido usados por la Marina de Estados Unidos para desarrollar operaciones militares. Se han vuelto más agresivos a medida que los turistas han invadido sus hábitats.

Según el Departamento de Pesca y Caza de Alaska, aunque algunas razas de leones marinos están en peligro de extinción, el león marino de California no lo está. Sin embargo, históricamente, la especie ha sido cazada por el valor de sus partes, que se usan para construir algunas herramientas.

También le puede interesar: Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EE. UU. y convertirla en una “nación más favorecida”

