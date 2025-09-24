El buscador de Google estrena Modo IA: ¿para qué sirve y cómo usarlo gratis?

En los últimos tres años, con la implementación de inteligencia artificial en plataformas y apps de toda índole, la forma de buscar en la web y usar internet ha cambiado drásticamente, por lo que buscadores como Google han quedado cada vez más relegados. Eso es, precisamente, lo que la compañía estadounidense intenta cambiar con el lanzamiento esta semana de su nuevo “Modo IA”, que comenzó a desplegarse en Colombia y en todo el mundo, tanto en la versión web de escritorio como en la aplicación móvil para Android e iOS.

Se trata de una pestaña adicional en la página de resultados que promete ir más de las respuestas rápidas: es un sistema capaz de procesar preguntas complejas, sostener conversaciones más largas y combinar distintos formatos de entrada, desde texto hasta imágenes o voz. Todo de manera gratuita. El Modo IA está impulsado por una versión personalizada del modelo Gemini 2.5, el más avanzado de la compañía hasta ahora, y está diseñado para ofrecer razonamiento profundo y exploratorio. Esto significa que un usuario ya no tiene que limitarse a escribir dos o tres palabras clave, sino que puede formular dudas completas y matizadas, que en pruebas iniciales hechas por este diario resultaron ser hasta tres veces más largas que las consultas tradicionales.

¿Cómo funciona en la práctica?

El Modo IA no reemplaza las búsquedas tradicionales, sino que abre un nuevo camino para quienes necesitan más que un enlace rápido. FOTO cortesía

El mecanismo detrás de esta herramienta es lo que Google llama query fan-out: cuando alguien formula una pregunta, el sistema la descompone en subtemas y genera múltiples búsquedas simultáneas en la web. Con ello no solo responde de manera directa, sino que ofrece un mapa más amplio de enlaces y referencias útiles. Un ejemplo que la empresa mostró en el lanzamiento para medios es el de un aficionado al café que quiere comparar distintos métodos de preparación. El buscador con IA no devuelve un solo enlace, sino una tabla con diferencias en sabor, facilidad de uso y equipo necesario, acompañada de vínculos para profundizar. La misma lógica se aplica a varios temas, como planear un viaje, entender instrucciones complicadas o buscar recomendaciones locales.

Tips sencillos para usar el Modo IA