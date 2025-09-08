Buscan a cuatro jóvenes que desaparecieron en una lancha en el mar de Necoclí

Medios locales del Urabá antioqueño reportaron la desaparición de cuatro jóvenes que habrían zarpado el domingo desde las costas de Necoclí con destino al Chocó.

Según ha trascendido, los cuatro jóvenes partieron en la madrugada del pasado domingo desde el corregimiento de El Totumo de Necoclí con rumbo hacia el municipio de San Francisco en el vecino departamento. Los jóvenes se habían embarcado en una lancha de color rojo y blanco que sería identificada como La Pitufa. La identidad de los cuatro jóvenes sería la de Eli Rodríguez, Kevin Mestre, Albeiro Reyes y Santiago Guerrero.

La desaparición de los cuatro jóvenes tiene en vilo a familiares y vecinos pues hasta ahora no se hay pistas del paradero de los jóvenes, por lo que se ha solicitado el apoyo de los organismos de socorro para dar con ellos. Por ahora, los pescadores del Golfo de Urabá y del Darién chocoano se mantienen alertas en sus faenas en caso de que avisten la lancha, mientras que la Dirección Marítima ya habría sido alertada.