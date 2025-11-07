x

¿Dónde está Emiliana? Hasta con cámaras térmicas rastrean el paradero de joven de 19 años desaparecida en Venecia, Antioquia

La joven fue vista por última vez el 2 de noviembre, un hombre desconocido caminaba al lado de ella.

  • Esta es la última imagen que se tiene de la joven Emiliana. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 32 minutos
bookmark

Desde el pasado 2 de noviembre la familia de Emiliana Castrillón Herrera padece un infierno sin saber el paradero de la joven de 19 años. Ese día, mientras se celebraba en Venecia, Antioquia, el Festival de Globos, Emiliana fue vista por última vez recorriendo una calle del municipio.

A través de las cámaras tanto privadas como del circuito de seguridad del municipio, la familia logró acceder a unas imágenes que muestran a la joven caminando al lado de un hombre cuya identidad la familia desconoce. La familia señaló que desconoce quién es la persona que la acompaña en ese último registro en cámara y si tenía alguna relación con la joven. “Emiliana está desaparecida desde el domingo, la última vez que se vio fue tipo 7:56 p.m. Si alguien la tiene, por favor, pedirle con el corazón en la mano que nos la devuelva bien, que la familia la está esperando. O si ella escucha este mensaje: mi amor, vuelve a casa, que aquí te estamos esperando con los brazos abiertos”, expresó su tía Luisa Herrera, quien pidió apoyo a la comunidad sobre cualquier información o pista que les permita conocer el paradero de Emiliana.

Lea: Al alcalde de Pueblorrico, Antioquia, lo amenazaron por traslado de sindicados a otro municipio

El último día que fue vista, Emiliana vestía una falda de color azul en tela de jean, blusa color blanca y tenis color café. La joven tiene un piercing en el lado derecho del labio inferior, un tatuaje en el antebrazo derecho con una flor y las letras “EN” y otros tatuajes en ambos brazos.

InfogrÃ¡fico
Según señaló la alcaldía de Venecia, desde el pasado 3 de noviembre se adelanta operativo conjunto y de manera permanente en zonas boscosas del municipio, con apoyo de la Gobernación de Antioquia, el Dagran la Policía Nacional, los Bomberos Voluntarios de Bolombolo y Gestión del Riesgo municipal.

Lea también: Buscan a familiares de tres antioqueños desaparecidos en el marco del conflicto armado

El Dagran señaló que desplegó todas sus herramientas tecnológicas aéreas para apoyar a la Alcaldía de Venecia en la búsqueda de la joven estudiante de auxiliar veterinaria, tecnología que, según la dependencia, “permite operar en terrenos complejos y realizar la localización de personas en tiempo real, con cámaras térmicas de visión nocturna y vigilancia aérea de alta precisión, fortaleciendo las labores de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades locales”.

Las autoridades se unieron al llamado de la familia para pedir a la ciudadanía apoyo con cualquier información que permita avanzar en la localización de Emiliana, al número de emergencias 123 o al correo electrónico de la Gobernación de Antioquia busqueda_antioquia@gov.co.

