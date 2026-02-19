Buscan a auxiliar de Policía de 19 años desaparecido en el río Cauca; fue visto por última vez en municipio de Antioquia

Autoridades de los municipios de Fredonia y Venecia adelantan la búsqueda del joven de 19 años y auxiliar de Policía, Brayan Montoya, quien ingresó al río Cauca e infortunadamente no logró salir.

El hecho se reportó a eso de las 3:00 p.m. del miércoles 18 de febrero en el corregimiento de Puente Iglesias, jurisdicción de Fredonia. Allí, al parecer, el joven habría optado por “darse un chapuzón” en el río con uno de sus compañeros aprovechando sus horas de descanso. Este último no tuvo inconveniente para salir del río, sin embargo, Montoya no contó con la misma suerte.

“Después de la alerta, inmediatamente se activaron los consejos municipales de gestión de riesgo, tanto de Fredonia como de Venecia, junto con los cuerpos de bomberos, organismos de socorro, Ponalsar que es la Policía de Emergencia y Rescate. Ya se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) en el corregimiento de Puente Iglesias. También solicitamos el apoyo de los medios de comunicación para que difundan la noticia y así más personas sepan que seguimos en la búsqueda de este chico”, dijo Leonardo Parra Taborda, coordinador del Gestión del Riesgo y Desastres de Venecia.

A su vez, Parra hace un llamado a las comunidades de los municipios que quedan aguas abajo del río Cauca como lo son Santa Fe de Antioquia, Liborina y Anzá, para que estén muy alertas y notifiquen inmediatamente a las autoridades caso tal que avisten algo inusual o al auxiliar de Policía.

“Cabe resaltar que de acuerdo con la información que arrojaron los sensores ubicados en el municipio de La Pintada, el río Cauca se encuentra en alerta amarilla desde el pasado sábado 14 de febrero, lo que dificulta aún más las labores de búsqueda. La recomendación a las comunidades ribereñas es no ingresar al río teniendo en cuenta la actual temporada de lluvias en Antioquia y el país con el fin de evitar cualquier tragedia”, agregó el coordinador.