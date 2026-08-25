Rescatista de animales de San Gabriel falleció y ahora 15 perros buscan un hogar

Jairo dedicó una parte de su vida a rescatar animales que encontraba desamparados en las calles de Itagüí; sin embargo, falleció en los últimos días. Ante esta situación, familiares están buscando un hogar para 15 perros.

Los peludos viven en una residencia del barrio San Gabriel. Allí ya su cotidianidad transcurría entre los cuidados de Jairo, de 80 años, y su esposa, de 76, que constantemente les daban cariño a estos animales.

Sin embargo, desde el miércoles, 19 de agosto, aquel guardián de 80 años que salía a las calles a recoger a ese animal indefenso que necesitara atención no volvió a su casa, pues falleció dejando a su esposa y a 15 perros sin su presencia.

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Ante este escenario, los nietos de este héroe para los peludos acudieron a la residencia y, en medio de su preocupación, decidieron que una mujer de 76 años no podía quedarse sola con la responsabilidad de cuidar a los 15 animales que su esposo había dedicado a rescatar.

La esposa de Jairo ya vive con sus familiares; sin embargo, los perros se quedaron en San Gabriel. Para su adopción, la familia recurrió a Marcela, quien se ha dedicado a ejecutar el proceso de adopción de los animales.

EL COLOMBIANO se contactó con esta mujer para conocer sobre el estado de los animales y cómo iba la búsqueda de un hogar para aquellos caninos que se quedaron sin su amo. Marcela, fue contactada por uno de los nietos de Jairo y reconoció que aún faltaba mucho para darle un hogar a todos los animales.

Los perros reciben visita una vez al día de la familia de quien fue en vida amo de estos animales. A su vez, Marcela también los visita y les lleva alimento, pues en medio de su gestión ha encontrado personas que le han donado alimentos para los peludos. “La gente ha sido super linda, por lo menos me han donado cuatro bultos de cuido”, detalló.