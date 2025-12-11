x

Con un plan piloto en la Terminal del Norte, en Medellín, buscan acabar con malas prácticas de algunos taxistas

La medida busca garantizar un buen servicio, haciendo trazabilidad de cada viaje y asegurando la agilidad en las filas.

  • En temporada alta y fines de semana coger un taxi en la Terminal del Norte se vuelve un verdadero suplicio. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
El Colombiano
hace 17 minutos
bookmark

Prácticas como andar escogiendo carreras en las terminales para llevarse las más provechosas mientras dejan varados a los viajeros y se arma el caos entre los pasajeros serán cada vez más difícil para los taxistas infractores.

Desde el pasado martes 9 de diciembre comenzó en la Terminal del Norte de Medellín un proyecto piloto en el acopio de taxis, con el que se busca garantizar una experiencia más segura, cómoda y organizada para los viajeros al momento de continuar su trayecto tomando el servicio de taxis.

En este punto de abordaje, se tendrá una persona designada por las empresas transportadoras, la cual se encargará de orientar a los usuarios para tomar el servicio, desde las 4:00 a. m y hasta las 10:00 p. m.; además, realizará un registro de datos para tener trazabilidad de cada viaje y asignarles el vehículo correspondiente. Este proyecto funcionará bajo los estándares del servicio de transporte público individual de pasajeros y permitirá mejorar su flujo, ofreciendo un espacio más ordenado y seguro.

Lea: Medellín anunció cuándo licitará su séptimo metrocable: llegará al corregimiento más poblado

“Desde Terminales Medellín estamos muy contentos de empezar este plan piloto, trabajando en equipo con las diferentes empresas que hacen parte de él. Además, es una forma de extender nuestro mensaje reiterativo a todos los usuarios: viajar legal y seguro desde las terminales”, afirmó el subgerente técnico operativo de la entidad, Ricardo León Yepes.

En la mesa de trabajo para hacer realidad este proyecto, se articularon Terminales Medellín, Fenalco, Centro Comercial Terminal del Norte, Secretaría de Movilidad y las empresas Coopebombas, Cootransmede, Flota Bernal S.A., Tax Andaluz, Tax Belén, Tax Individual y Tax Super.

Según expresó Jorge Alberto Zárate, vocero de las empresas de taxi, “estamos comprometidos con el desarrollo de Medellín, por eso, nos unimos a este plan piloto en la Terminal del Norte, que tiene como propósito institucionalizar la prestación del servicio individual de taxi, mejorar la seguridad, confianza y oferta para todos los viajeros”.

Adicionalmente, la Secretaría de Movilidad trabajará con su equipo de transformación cultural en el acopio para hacer pedagogía con la ciudadanía sobre este plan piloto, el uso adecuado y los beneficios que tiene para ellos.

El Centro Comercial Terminal del Norte y Terminales Medellín facilitan el espacio físico, sin embargo, la operación del servicio de taxi es responsabilidad exclusiva de las empresas y conductores habilitados, quienes son los encargados de prestarlo y garantizarlo.

Lea: Medellín transforma su transporte público: 127 rutas ya llegan a zonas históricamente desatendidas

Es en ese cruce de competencias donde algunos taxistas irresponsables hacen de las suyas y, sobre todo en días críticos como fines de semana, festivos y temporada alta convierten la experiencia de los viajeros en un suplicio al escoger las carreras que les resulten mejor por destino y taxímetro, negarse a llevarlos por tener una maleta grande, por viajar con niños, con mascotas, en fin. Esto, además de representar una falta grave al servicio que prestan, causa todo un efecto en cadena dificultando el ingreso y salida de pasajeros de las terminales lo que a su vez repercute en la movilidad de las zonas.

La presencia de personal de las empresas como garante para que los conductores cumplan con un buen servicio, debería además evitar que se presenten problemas de convivencia como los que son usuales presenciar, sobre todo en temporada alta, y que han terminado hasta con agresiones físicas entre taxistas y hasta agentes de tránsito que les toca el chicharrón de regular la movilidad en esos puntos.

