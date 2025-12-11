Con un plan piloto en la Terminal del Norte, en Medellín, buscan acabar con malas prácticas de algunos taxistas

Prácticas como andar escogiendo carreras en las terminales para llevarse las más provechosas mientras dejan varados a los viajeros y se arma el caos entre los pasajeros serán cada vez más difícil para los taxistas infractores.

Desde el pasado martes 9 de diciembre comenzó en la Terminal del Norte de Medellín un proyecto piloto en el acopio de taxis, con el que se busca garantizar una experiencia más segura, cómoda y organizada para los viajeros al momento de continuar su trayecto tomando el servicio de taxis.

En este punto de abordaje, se tendrá una persona designada por las empresas transportadoras, la cual se encargará de orientar a los usuarios para tomar el servicio, desde las 4:00 a. m y hasta las 10:00 p. m.; además, realizará un registro de datos para tener trazabilidad de cada viaje y asignarles el vehículo correspondiente. Este proyecto funcionará bajo los estándares del servicio de transporte público individual de pasajeros y permitirá mejorar su flujo, ofreciendo un espacio más ordenado y seguro.

“Desde Terminales Medellín estamos muy contentos de empezar este plan piloto, trabajando en equipo con las diferentes empresas que hacen parte de él. Además, es una forma de extender nuestro mensaje reiterativo a todos los usuarios: viajar legal y seguro desde las terminales”, afirmó el subgerente técnico operativo de la entidad, Ricardo León Yepes.

En la mesa de trabajo para hacer realidad este proyecto, se articularon Terminales Medellín, Fenalco, Centro Comercial Terminal del Norte, Secretaría de Movilidad y las empresas Coopebombas, Cootransmede, Flota Bernal S.A., Tax Andaluz, Tax Belén, Tax Individual y Tax Super.

Según expresó Jorge Alberto Zárate, vocero de las empresas de taxi, “estamos comprometidos con el desarrollo de Medellín, por eso, nos unimos a este plan piloto en la Terminal del Norte, que tiene como propósito institucionalizar la prestación del servicio individual de taxi, mejorar la seguridad, confianza y oferta para todos los viajeros”.