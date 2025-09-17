ITM estrena los tres primeros buses eléctricos fabricados y ensamblados en Medellín

La Institución Universitaria ITM incorporó a su flota de vehículos tres novedosos buses eléctricos que se convirtieron en los primeros en ser ensamblados en Medellín y por mano de obra nacional. El hito fue celebrado por esa institución, desde donde se resaltó que los trabajos con esos automotores son el resultado de muchos años de investigación en movilidad eléctrica. Lea también: De cada 100 carros nuevos, 11 ya son eléctricos: así Medellín pisa el acelerador entre sus lomas Además del proceso de ensamblaje, el ITM resaltó que la mayor parte de los componentes de esos vehículos también fueron fabricados en el país.

Si bien los chasis de los automotores fueron fabricados por una empresa china, el ITM resaltó que la carrocería fue hecha desde cero en país y su diseño fue concebido para las necesidades del instituto. Le puede interesar: Los tradicionales carruajes de caballos en Cartagena serán reemplazados por 60 coches eléctricos, ¿cuándo llegarán? Para orgullo de la universidad, la empresa encargada de dicho ensamblaje se trata de un emprendimiento liderado por un estudiante egresado del ITM, Yolian Villada. “Estamos participando en un proyecto ecoamigable, tanto para la ciudad como para el ITM. Para mí es sumamente importante, ya que siento que es una forma de retribuir a la universidad por todo el conocimiento y las prácticas que adquirí a través de los proyectos académicos”, expresó Villada.