Búsqueda de cuerpos en La Escombrera de Medellín se extiende hasta octubre de 2026: harían monumento en el lugar

Las labores de búsqueda de cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en La Escombrera de la comuna 13 de Medellín se mantendrán por lo menos hasta octubre de 2026 luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) prorrogara un año más la medida cautelar dispuesta sobre este emblemático lugar, donde también avanzan en la consolidación del proyecto de memoria y monumentalización.
La decisión de extender otra vez el tiempo de la medida cautelar vigente, que se adoptó sobre dos polígonos en 2020 y ha tenido varias prórrogas desde entonces, se conoció en un auto del pasado 21 de agosto, del Tribunal para la Paz en su Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Allí se establece que a partir del próximo 2 de octubre empiezan a correr los 12 meses adicionales para continuar con las tareas forenses que permitan hallar más cuerpos bajo tierra.
Hasta el momento, en diciembre de 2024 y en enero y julio de 2025, han recuperado seis estructuras óseas que corresponden a cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, de las cuales cuatro han sido identificadas y tres de ellas entregadas de forma digna a sus familiares. Hay que recordar que en mayo de este año, la JEP ordenó ampliar el polígono de la búsqueda, tal como lo venían solicitando las organizaciones de víctimas y mujeres buscadoras, en un área de 3.772 metros cuadrados del terreno ubicado en el predio La Arenera y que colindan con la zona donde fueron los cuatro primeros hallazgos.