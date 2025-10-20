La Unidad de Búsqueda buscará desaparecidos en el cementerio de Barbosa, Antioquia

Entre el 20 y el 24 de octubre, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervendrá 34 bóvedas en el cementerio municipal de Barbosa, con el fin de recuperar cuerpos no identificados que podrían corresponder a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.
Esta es la primera fase de intervención forense dentro del Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá, el cual identificó en este cementerio un universo inicial de 126 sitios de interés y tres celdas de custodia de cuerpos, donde reposarían personas desaparecidas entre los años 1995 y 2016, siendo el periodo entre 2003 y 2011 el de mayor número de inhumaciones.
En el marco de la investigación humanitaria y extrajudicial, la UBPD estableció que en este camposanto el 70 % de los cuerpos no identificados corresponden a personas de sexo masculino, el 24 % a sexo femenino, y el 6 % restante permanece sin determinar.