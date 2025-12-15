“El precio es determinante para el consumidor”: así BYD enfrentará la competencia de Tesla y otras marcas de carros eléctricos en Colombia

BYD pisa el acelerador en Colombia. La marca china no solo quiere crecer, también apunta a liderar la venta de carros eléctricos en el país en 2026 como lo hizo en el 2025. Así lo explicó Juan Felipe Velásquez, gerente comercial de BYD en Colombia, en entrevista con EL COLOMBIANO.
La hoja de ruta es ambiciosa. La compañía busca consolidarse como la marca número uno en movilidad eléctrica enchufable y superar las 10.000 unidades vendidas para 2026.
Para competirle de frente a Tesla, que aterrizó este año en Colombia, BYD se apoya en cuatro pilares: un portafolio amplio y flexible; mayor autonomía con costos operativos reales más bajos; una red nacional de posventa y repuestos; y una propuesta precio–valor altamente competitiva. Todo, respaldado por tecnología de punta, la batería Blade y altos estándares de seguridad.