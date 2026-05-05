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“Uribe no es de derecha”: María Fernanda Cabal anuncia nuevo movimiento alejada del expresidente en Colombia

Sus declaraciones abrieron dudas sobre el futuro del uribismo y la posibilidad de una derecha colombiana alejada del expresidente.

  • María Fernanda Cabal aseguró que buscará construir una nueva derecha en Colombia. FOTO: Colprensa.
    María Fernanda Cabal aseguró que buscará construir una nueva derecha en Colombia. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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La senadora María Fernanda Cabal volvió a sacudir el panorama político colombiano tras anunciar que planea crear un nuevo movimiento político de derecha, una propuesta con la que busca marcar distancia no solo del Centro Democrático, sino también del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien calificó como “socialdemócrata”.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en Blu Radio, en medio de la promoción de su libro Yo soy Cabal, presentado recientemente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Allí, la congresista explicó que su intención es construir una “nueva derecha” en Colombia, inspirada en modelos libertarios y conservadores como el del presidente argentino Javier Milei.

Álvaro Uribe no es de derecha”, aseguró Cabal durante la conversación. Aunque reconoció que el exmandatario impulsó políticas relacionadas con la autoridad, el orden y un Estado menos burocrático, sostuvo que su visión política está más cercana a la socialdemocracia europea que a una derecha liberal clásica.

Según Cabal, el expresidente siente “aversión” por la palabra derecha, algo que, a su juicio, ha impedido consolidar en Colombia un movimiento ideológico claramente identificado con la defensa de las libertades económicas, la reducción del tamaño del Estado y la iniciativa privada.

Lea aquí: Cabal llama “mitómano” a Petro tras ser desmentido por Medicina Legal sobre supuestas muertes en la frontera

Las declaraciones marcan uno de los distanciamientos más fuertes entre una figura histórica del uribismo y el propio Uribe. Cabal aseguró que ya no participa activamente en las dinámicas internas del Centro Democrático y afirmó haberse sentido “maltratada” y “excluida” dentro de la colectividad.

Incluso, señaló que muchos de sus principales opositores políticos estaban dentro del mismo partido y cerca del expresidente. “Sentí que nunca me iban a dejar ser”, afirmó, al explicar las razones detrás de su decisión de construir una plataforma política independiente.

La senadora dijo que su proyecto buscará representar una derecha “sin complejos”, con posturas más cercanas al liberalismo económico y referentes internacionales como Milei. Sin embargo, aclaró que no propone la desaparición del Estado, sino instituciones más eficientes y menos intervencionistas.

En medio de un escenario político marcado por divisiones dentro de la oposición, las declaraciones de Cabal abren un nuevo debate: si en Colombia puede existir una derecha independiente del liderazgo histórico de Álvaro Uribe y del uribismo tradicional.

Preguntas frecuentes

¿María Fernanda Cabal se va del Centro Democrático?
Cabal afirmó que ya no participa activamente en las dinámicas internas del partido y anunció su intención de crear un movimiento de derecha. La nota debe precisar si existe renuncia formal o si se trata de una ruptura política.
¿Por qué Cabal dijo que Uribe no es de derecha?
La senadora sostuvo que Álvaro Uribe está más cerca de una visión socialdemócrata europea que de una derecha liberal clásica, aunque reconoció su énfasis en autoridad, orden y reducción de burocracia.
¿Qué propone la nueva derecha de María Fernanda Cabal?
Cabal plantea una derecha “sin complejos”, enfocada en libertades económicas, iniciativa privada, menor intervención estatal e instituciones más eficientes, con referentes internacionales como Javier Milei.
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