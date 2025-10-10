x

Cabecilla del Tren de Aragua en Chile murió al caer de un edificio en Sabaneta, Antioquia, cuando lo iban a capturar

Las autoridades lo ubicaron en un conjunto residencial en la parte alta del sector de Aves María. Estaba prófugo del país austral desde el año pasado.

    En este edificio del sector de Aves María, de Sabaneta, ocurrió la muerte de Ender Alexis Rojas Montan, de 31 años, en medio de un operativo policial. FOTO: GOOGLE MAPS Y AUTORIDADES CHILENAS
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 6 minutos
Un cabecilla del Tren de Aragua en Chile murió en las últimas horas en Sabaneta, Antioquia, luego de caer desde un edificio cuando las autoridades colombianas y chilenas lo iban a capturar. El perseguido estaba prófugo de la justicia trasandina desde el año pasado, cuando recobró su libertad a cambio de una fianza, pero no podía salir de ese país.

Se trata del venezolano Ender Alexis Rojas Montán, de 31 años, quien había estado capturado por las autoridades chilenas por los delitos de asociación ilícita y secuestros bajo el nombre de este grupo criminal, pero tras pagar 5.000.000 de pesos chilenos (20.600.000 pesos colombianos) volvió a las calles. Sin embargo, un día después las autoridades habían revocado esta medida, pero ya había escapado.

Luego de esta fuga, Rojas Montán se habría radicado en un edificio del sur del Valle de Aburrá, donde la Interpol, la Policía Nacional de Colombia y la Policía de Investigaciones de Chile lo ubicaron, después de un año de investigaciones. Para ello llegaron a un edificio ubicado en la calle 72 sur con la carrera 34, en el sector de Aves María, parte alta.

Sin embargo, de acuerdo con los reportes policiales, cuando los uniformados abrieron la puerta con el ariete se encontraron con que se había lanzado por el balcón, cayendo a uno de los andenes de la edificación sin signos vitales. Estos hechos ocurrieron en la tarde de este jueves 9 de octubre.

Espere ampliación

