Cabecilla del Tren de Aragua en Chile murió al caer de un edificio en Sabaneta, Antioquia, cuando lo iban a capturar

Un cabecilla del Tren de Aragua en Chile murió en las últimas horas en Sabaneta, Antioquia, luego de caer desde un edificio cuando las autoridades colombianas y chilenas lo iban a capturar. El perseguido estaba prófugo de la justicia trasandina desde el año pasado, cuando recobró su libertad a cambio de una fianza, pero no podía salir de ese país.

Se trata del venezolano Ender Alexis Rojas Montán, de 31 años, quien había estado capturado por las autoridades chilenas por los delitos de asociación ilícita y secuestros bajo el nombre de este grupo criminal, pero tras pagar 5.000.000 de pesos chilenos (20.600.000 pesos colombianos) volvió a las calles. Sin embargo, un día después las autoridades habían revocado esta medida, pero ya había escapado.