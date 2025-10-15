¿Qué hacían tres duros del Tren de Aragua que cayeron en solo cinco días en Antioquia?

El Tren de Aragua ya no es un mito en Antioquia. En la última semana, cayeron en el departamento tres de sus cabecillas de mayor renombre, en dos operativos que realizaron autoridades colombianas, chilenas y estadounidenses. La presencia de parte de la cúpula de este grupo armado deja varios interrogantes sobre el avance de su expansión en el Valle de Aburrá y si esta presencia tendría alguna relación con su intención de vincularse a la paz total.
La captura más reciente ocurrió este lunes en la centralidad del municipio de La Ceja del Tambo, Oriente antioqueño, donde las autoridades, luego de varios meses de seguimiento, capturaron a Adrián José Rodríguez Gudiño. Para la comunidad de esta subregión era un comerciante de carros que se había ganado una reputación desde que llegó en 2023, pero para las autoridades de Colombia y Estados Unidos era alias Adriancito, uno de los miembros más peligrosos de este grupo criminal en los estados de Zulia y Maracaibo.