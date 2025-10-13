Cabo Verde clasificó por primera vez en su historia al Mundial de fútbol

¡Día histórico para Cabo Verde! El pequeño archipiélago situado frente a las costas de Senegal, se clasificó para la Copa Mundial de fútbol, por primera vez, al vencer a Suazilandia 3-0, este lunes en Praia.

La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en su grupo D de las eliminatorias de la zona africana, por delante del favorito de la llave, Camerún, que quedó en segundo lugar.

Los caboverdianos se unen a los otros cinco equipos africanos ya clasificados: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana, que se clasificó el domingo.

Lea: Estas son las máximas goleadas de la Selección Colombia en su historia

Con aproximadamente 525.000 habitantes, Cabo Verde, en el puesto 70 del ranking de la FIFA, se convierte, después de Islandia, en el país menos poblado en clasificarse para un Mundial.

La Federación Caboverdiana de Fútbol no perteneció a la FIFA hasta 1986.

Disputará el Mundial de 2026, en Estados Unidos, Canadá y México, con al menos a otros dos países debutantes a este nivel: Jordania y Uzbekistán, naciones que también se benefician de la expansión del torneo a 48 equipos.

Como señal de la importancia del evento en el pequeño país de 12 islas, el gobierno había decretado medio día libre para que el mayor número posible de seguidores pudiera vivir este momento tan esperado.