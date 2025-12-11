x

Policía investiga dos cadáveres que habrían intentado incinerar cerca de una ladrillera en Medellín

Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

  Los reportes preliminares indican que los restos mortales corresponden a los de dos hombres. FOTO: Mauricio Andrés Palacio. Archivo El Colombiano
    Los reportes preliminares indican que los restos mortales corresponden a los de dos hombres. FOTO: Mauricio Andrés Palacio. Archivo El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Los restos mortales de dos personas fueron hallados en el corregimiento de Altavista, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de los cadáveres de dos hombres, que fueron encontrados cerca de una ladrillera, en inmediaciones del sector Aguas Frías.

En las pesquisas iniciales, los uniformados determinaron que los cuerpos al parecer habrían intentado ser incinerados, sin que hasta ahora se conozcan las circunstancias o los responsables.

Noticia en desarrollo.

