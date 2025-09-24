Cae central de comunicaciones del Clan del Golfo en el Bajo Cauca: segundo golpe en menos de dos semanas

Una central de comunicaciones mediante la cual el Clan del Golfo enlazaba presuntamente a sus integrantes para emprender operaciones contra la Fuerza Pública y la población civil en el nordeste y el bajo Cauca antioqueño fue desmantelada por las autoridades. Le recomendamos leer: Destruyen maquinaria utilizada para minería ilegal en el Bajo Cauca; sería del Clan del Golfo Este golpe contra la infraestructura de ese grupo armado organizado también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) fue acometido por parte de soldados del Batallón de Selva N.° 57, adscritos a la Brigada 11 del Ejército y contó además con el apoyo de efectivos de la Armada.

El material decomisado

Entre el material decomisado se cuentan cuatro radios, varios metros de cable, baterías, una libreta con estatutos de régimen disciplinario de las AGC y una tabla de Idioma Operacional de Combate (IOC). El hallazgo se produjo en la vereda La Primavera, en jurisdicción del municipio de El Bagre, pero el material serviría para coordinar las actuaciones que estos ilegales despliegan también hacia las localidades de Zaragoza y Segovia.

En desarrollo de la misma operación, según informaron las fuentes castrenses, se presentó la entrega voluntaria de un presunto miembro del Clan del Golfo, quien comienza su proceso de desmovilización individual, el cual incluye un trato preferencial con algunas facilidades para la reincorporación a la vida civil. “Con la incautación de estos elementos se interrumpen considerablemente las líneas de comunicación entre las diferentes estructuras y componentes criminales del GAO Clan del Golfo que convergen en estos sectores del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño”, dijeron las fuentes de la Brigada 11.

La jurisdicción de esa guarnición militar comprende una extensión territorial de 21.105 kilómetros de los departamentos de Córdoba, Sucre, Antioquia y Bolívar. Este es por lo menos el segundo golpe que la Fuerza Pública asesta contra el Clan del Golfo en las últimas dos semanas. El pasado 12 de septiembre, también la Brigada 11 reportó la incautación de maquinaria destinada a la minería ilegal, también en El Bagre. Concretamente, se trató de tres dragas tipo caperuza, una retroexcavadora, tres motores industriales, tres motobombas y tres clasificadoras. También le sugerimos ver: Ejército bombardeó campamento del Clan del Golfo en el Bajo Cauca, con un número indeterminado de muertos En ese caso, la maquinaria usada presuntamente para la explotación ilícita de yacimientos mineros ocurrió en la vereda Sabalito Sinaí del mencionado municipio y con su inutilización se habría evitado la extracción de 15.600 gramos de oro ilegal al mes, valorados comercialmente en más de 4.000 millones de pesos, pero además se habría frenado un impacto negativo en cuanto a deforestación y remoción de capas de tierra que afectan el medio ambiente.