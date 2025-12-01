Acciones de Airbus se desvalorizan tras fallo de software en aviones A320

Según cifras de Investing.com, las acciones del fabricante europeo Airbus llegaron a caer 5,81% y se cotizaron en 192,58 euros por título tras conocerse la magnitud del problema técnico.
Sin embargo, la caída fue aún más pronunciada en el transcurso de la jornada, según destacó Forbes Colombia. De acuerdo con datos de mercado en París, los títulos tocaron un mínimo de 185,26 euros (215,45 dólares) en las operaciones de la tarde del lunes, lo que representó un desplome de 9,19% frente al cierre del viernes.