Capturados en Bucaramanga dos cabecillas vinculados al ELN: enviaban droga a EE. UU. y Europa

En una acción conjunta de inteligencia, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con Ameripol y la Interpol de Venezuela, ejecutó una operación con la que fue desmantelada una plataforma global de narcotráfico asociada al Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el procedimiento fueron capturados dos cabecillas que tenían notificaciones rojas de Interpol.
El operativo se desarrolló en Bucaramanga y tenía como objetivo impactar una estructura criminal con influencia en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander.
La red tenía influencia en la frontera de Arauca y Norte de Santander y, según las investigaciones, coordinaba envíos de droga hacia Estados Unidos y Europa, además de financiar estructuras del ELN en zona fronteriza.