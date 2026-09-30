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CAF y Universidad EIA preparan plan para reactivar empleo y empresas tras terremoto

CAF y la Universidad EIA impulsarán una estrategia para recuperar empresas, empleo y actividad productiva en territorios de América Latina afectados por desastres naturales.

  • CAF y Universidad EIA preparan plan para reactivar empleo y empresas tras terremoto
  • CAF y la Universidad EIA se unen para acelerar la recuperación económica de territorios afectados por desastres naturales. FOTO: Cortesía.
    CAF y la Universidad EIA se unen para acelerar la recuperación económica de territorios afectados por desastres naturales. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
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hace 31 minutos
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El CAF y la Universidad EIA unirán esfuerzos para acelerar la recuperación económica de territorios afectados por desastres naturales, con una estrategia que busca ayudar a reactivar empresas, empleo y medios de vida después de una emergencia.

El acuerdo fue anunciado durante la Climate Week Medellín, donde el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el rector de la Universidad EIA, Juan Manuel Restrepo Cadavid, firmaron una Declaración de Intenciones para ampliar la cooperación entre las dos instituciones.

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La iniciativa contempla explorar proyectos conjuntos y la posibilidad de que CAF aporte recursos de cooperación técnica para diseñar una estrategia regional de recuperación productiva y del empleo frente a los efectos de los desastres naturales en América Latina y el Caribe.

El foco estará en que los territorios cuenten con herramientas para recuperar su actividad económica después de una emergencia y, al mismo tiempo, fortalezcan su capacidad para enfrentar futuros eventos climáticos extremos.

“Un desastre natural no termina cuando pasa la emergencia. El verdadero reto comienza cuando un territorio tiene que recuperar sus empresas, sus empleos y las oportunidades de su gente”, afirmó Juan Manuel Restrepo Cadavid, rector de la Universidad EIA.

Por su parte, Sergio Díaz-Granados señaló que los desastres naturales pueden destruir capacidades productivas, empleos y oportunidades construidas durante años. “La recuperación productiva debe ser parte integral de cualquier estrategia de reconstrucción”, sostuvo.

La alianza entre CAF y la Universidad EIA parte de un trabajo previo que permitió identificar políticas y analizar las condiciones productivas de distintos territorios de la región.

En una primera etapa, las instituciones mapearon 567 instrumentos de política pública de transformación productiva sostenible en 10 países de América Latina. Posteriormente, estudiaron siete territorios subnacionales: Antioquia, con énfasis en Urabá, y Magdalena, en Colombia; Biobío y Valparaíso, en Chile; Heredia y Cartago, en Costa Rica; y Santa Catarina, en Brasil.

Estos análisis abordaron variables como productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y servirán como base para la nueva fase de cooperación.

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En el marco de la Climate Week Medellín, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el rector de la Universidad EIA, Juan Manuel Restrepo Cadavid, firmaron una Declaración de Intenciones que abre una nueva etapa del trabajo conjunto: una estrategia regional para recuperar la producción y el empleo tras desastres naturales en América Latina y el Caribe.
En el marco de la Climate Week Medellín, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el rector de la Universidad EIA, Juan Manuel Restrepo Cadavid, firmaron una Declaración de Intenciones que abre una nueva etapa del trabajo conjunto: una estrategia regional para recuperar la producción y el empleo tras desastres naturales en América Latina y el Caribe.

Uno de los focos será la recuperación del tejido empresarial colombiano en las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, que impactó principalmente a territorios del occidente del país.

La apuesta es que la reconstrucción no se limite a recuperar infraestructura física, sino que también permita restablecer la actividad de las empresas, los puestos de trabajo y las fuentes de ingreso de las comunidades afectadas.

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