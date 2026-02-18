Cambio climático golpea a Colombia y al 75% de los mayores productores de café del mundo

El cambio climático ya no es una amenaza lejana para el café; empezó a sentirse en los países que producen cerca del 75% del grano que se consume en el mundo, entre ellos Colombia.
Así lo advierte el informe “Más calor perjudicial para el café debido a la contaminación por carbono”, de Climate Central, que analizó datos de temperatura entre 2021 y 2025 en 25 países del llamado “cinturón del café”.
La conclusión del informe fue que el calentamiento global está empujando con mayor frecuencia las temperaturas por encima de los 30 °C, un umbral crítico para el cultivo.
