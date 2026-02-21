Cafetería La Maylú: un ícono en el municipio de Andes con 57 años que podría decir adiós

Al final de la Cafetería Maylú, en la esquina derecha, sentado y un poco erguido, está don Mauro de Jesús Bedoya Agudelo, su fundador, leyendo la edición impresa de El Colombiano con ayuda de las gafas. Es lunes casi a mediodía y al municipio de Andes lo quema un sol picante de esos que auguran lluvia, pero la frescura de ese lugar es igual a la que tiene este hombre de 88 años, quien detenidamente sigue con la mirada los tantos párrafos de una noticia regional.
Nos recibe como si ya nos conociera: se pone de pie, imprime ánimo en su saludo y con su mano nos da un fuerte apretón que se traduce en un “bienvenidos a mi local, es un gusto”. Nos sentamos y, como buen anfitrión, nos ofrece algo de tomar. Ya en la mesa reunidos, en medio de las clásicas baladas de Roberto Carlos y otros artistas que no pierden vigencia – al igual que don Mauro – empezamos a conversar en ese rinconcito de La Maylú, ubicada justo al lado de la iglesia del parque principal hace ya casi seis décadas, y que, al parecer, a menos de la ocurrencia de algo inesperado, se vería obligada a cerrar sus puertas ante la intención de los dueños del inmueble.