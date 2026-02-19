Caída global de hasta 30% en consumo de cerveza en jóvenes impulsa bebidas 0% alcohol

Tras el anuncio de Heineken, la semana pasada, de recortar hasta 6.000 puestos de trabajo, debido a la caída en el consumo de cerveza a nivel global, puso en evidencia que las personas, especialmente los jóvenes, cada vez más consumen menos alcohol.
La cervecera holandesa justificó el ajuste en medio de una caída sostenida en los volúmenes de venta y un proceso de consolidación en Europa. Aunque sus ingresos crecieron 1,6% el último año hasta 28.900 millones de euros, el volumen global cayó 1,2%, con descensos más fuertes en Europa y América.
Le puede interesar: Heineken recortará hasta 6.000 empleos por caída global en el consumo de cerveza