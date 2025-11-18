x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Caída masiva de X (Twitter) y otras plataformas a nivel mundial: usuarios reportan fallas al cargar contenido

La caída simultánea de plataformas como X, Canva y ChatGPT se originó por fallas de Cloudflare, la empresa que actúa como intermediaria de seguridad y rendimiento para miles de servicios en línea

  • FOTO: COLPRENSA
    FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 27 minutos
bookmark

Varias de las plataformas digitales más utilizadas en el mundo, como X (Twitter) registraron fallas durante la mañana de este martes 18 de noviembre, generando interrupciones en el servicio para millones de usuarios.

La caída, que comenzó a reportarse desde primeras horas del día de este martes, afectó el acceso a las funciones básicas de varios sitios web como ChatGPT o Canva.

En el caso de X, numerosos usuarios reportaron mensajes con el código de error 520, un indicador asociado a los servidores web de la plataforma y que suele remitir a la página de Cloudflare.

Esta compañía, que funciona como una red de distribución de contenido (CDN) y como un intermediario de seguridad y rendimiento entre los usuarios y los servidores de X, reconoció problemas en su infraestructura.

Según su portal oficial de estado, están “experimentando problemas” y “los consumidores se pueden encontrar con errores”, una confirmación que coincide con los reportes de fallas en diversas regiones.

En desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida