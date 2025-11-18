Caída masiva de X (Twitter) y otras plataformas a nivel mundial: usuarios reportan fallas al cargar contenido

Varias de las plataformas digitales más utilizadas en el mundo, como X (Twitter) registraron fallas durante la mañana de este martes 18 de noviembre, generando interrupciones en el servicio para millones de usuarios.

La caída, que comenzó a reportarse desde primeras horas del día de este martes, afectó el acceso a las funciones básicas de varios sitios web como ChatGPT o Canva.

En el caso de X, numerosos usuarios reportaron mensajes con el código de error 520, un indicador asociado a los servidores web de la plataforma y que suele remitir a la página de Cloudflare.

Esta compañía, que funciona como una red de distribución de contenido (CDN) y como un intermediario de seguridad y rendimiento entre los usuarios y los servidores de X, reconoció problemas en su infraestructura.

Según su portal oficial de estado, están “experimentando problemas” y “los consumidores se pueden encontrar con errores”, una confirmación que coincide con los reportes de fallas en diversas regiones.

En desarrollo...