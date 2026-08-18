Así se calcularon los $30 billones en pérdidas que deja el terremoto en Colombia; la cifra podría aumentar

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó recientemente las cifras preliminares del impacto del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, estimando las pérdidas materiales en cerca de 30 billones de pesos. Expertos han aclarado que esta cifra no es equivalente a lo que cuesta reconstruir el país.

En su última alocución, el presidente explicó que estos 30 billones de pesos corresponden a una primera estimación de daños físicos directos en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

Según datos suministrados por De la Espriella, el impacto del sismo se divide en 24,5 billones de pesos en edificaciones y 5,5 billones de pesos en infraestructura. Esto hace parte de un balance de carácter “preliminar” que se irá ajustando en la medida en que se disponga de más información y se caractericen detalladamente las afectaciones de cada región.

Respecto a la cifra, el ingeniero civil Omar Darío Cardona, quien es el fundador y gerente de la firma especializada Ingeniar Risk Intelligence, compañía que realizó el estudio técnico, expresó en entrevista con Blu Radio que este cálculo responde a una simulación técnico-científica de modelación probabilista de riesgo.

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El experto destacó ante el medio radial que en lugar de un censo detallado predio a predio, la firma utilizó sensores remotos y modelos de exposición para analizar el comportamiento que tuvieron cerca de 500.000 elementos expuestos (entre infraestructura y edificaciones) ante las ondas del sismo.

Mediante esta metodología, se estimaron inicialmente alrededor de 27.000 viviendas destruidas por completo y más de 127.500 inmuebles con severas averías en los cinco departamentos evaluados.

Sin embargo, el ingeniero Cardona también subrayó que este informe preliminar solo abarca los cinco departamentos con mayores afectaciones estructurales directas, pero las pérdidas seguirán en aumento cuando se consoliden los daños menores en otras diez zonas del país que también tuvieron afectaciones.