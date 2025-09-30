x

Calendario lunar octubre 2025: mejores días para cortarse el pelo y depilarse

Según la fase de la Luna, octubre ofrece días específicos para cortarse el pelo y fortalecerlo, estimular su crecimiento o depilarse con mejores resultados. Aquí le contamos cuáles son.

  La Luna de Cosecha será la gran protagonista de octubre: sus fases marcan los días más favorables para cortarse el cabello o depilarse, según el calendario lunar. FOTO: Pixabay
    La Luna de Cosecha será la gran protagonista de octubre: sus fases marcan los días más favorables para cortarse el cabello o depilarse, según el calendario lunar. FOTO: Pixabay
El Colombiano
El Colombiano
hace 31 minutos
bookmark

Octubre de 2025 llega con un fenómeno que marcará el ritmo del mes: la Superluna de Cosecha, que se verá en todo su esplendor el 7 de octubre.

Lea también: Eclipses, equinoccio y lluvias de meteoros: ¿cuáles fenómenos astronómicos se verán en septiembre 2025 desde Colombia?

Este plenilunio, más grande y brillante de lo habitual, no solo será un espectáculo astronómico, también servirá como punto de partida para quienes siguen el calendario lunar como guía en sus rutinas de cuidado personal.

Cada fase lunar ofrece un momento distinto para cortarse el pelo o depilarse y este mes trae días muy precisos para lograr los mejores resultados.

Cómo influye la Luna en el cabello y la depilación

Desde tiempos antiguos, la relación entre los ciclos lunares y los ritmos de la naturaleza ha sido observada con atención. En la agricultura biodinámica se distinguen días raíz, hoja, flor y fruto, cada uno asociado a una influencia distinta en el crecimiento. Aplicado al cuidado personal, esto se traduce en:

Luna Creciente: estimula el crecimiento acelerado.

Luna Llena: aporta fuerza y volumen al cabello.

Luna Menguante: ralentiza el crecimiento, ideal para mantener el largo.

Luna Nueva: el cabello está más frágil, pero favorece la depilación.

Fechas para que el pelo crezca más rápido en octubre

Quienes quieran revitalizar su melena y estimular un crecimiento vigoroso deben aprovechar las fases ascendentes:

6 y 7 de octubre, bajo la Luna Llena, cortes que potencian la rapidez en el crecimiento.

Entérese de más: Calendario lunar septiembre 2025: qué días cortarse el pelo para fortalecerlo o hacerlo crecer más rápido

29 de octubre, con el Cuarto Creciente, un día excelente para cortes que buscan vitalidad.

Días para fortalecer el cabello y ganar volumen

En los llamados “días raíz”, el calendario lunar favorece la fortaleza capilar. Este mes, los momentos más recomendados son:

15 de octubre (tarde)

18 de octubre (tarde)

22 de octubre (tarde)

Cortar el cabello en estas fechas ayuda a mejorar su textura y densidad.

Cuándo cortarse el pelo para mantener el largo

Si la prioridad es conservar el estilo sin que el cabello crezca demasiado rápido, los días de Cuarto Menguante son los más convenientes:

12 de octubre

13 de octubre

14 de octubre

Los mejores días para depilarse en octubre

La depilación también se beneficia de los ciclos lunares. Para que el vello tarde más en aparecer, lo recomendable es aprovechar los días flor en fase descendente:

13 y 14 de octubre

23 y 24 de octubre

Le puede interesar: Calendario lunar de julio 2025: los mejores días para cortarse el pelo y depilarse según la Luna

Un calendario que combina tradición y tendencia

Aunque la ciencia aún no confirma de manera concluyente la influencia lunar sobre el cabello o el vello, millones de personas en todo el mundo siguen este calendario como una guía práctica.

Octubre, con su Superluna de Cosecha y cielos cargados de fenómenos astronómicos, se convierte en un mes perfecto para quienes desean sincronizar sus rutinas de belleza con los ritmos de la naturaleza.

