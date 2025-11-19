Lo que se viene para la Selección Colombia antes del Mundial 2026

La Selección Colombia encara los próximos meses con la mirada puesta en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Aunque el 2025 lo terminó con un triunfo contundente frente a Australia (3-0), el equipo de Néstor Lorenzo aún no ha cerrado su calendario de cara a la cita mundialista de junio próximo. Serán dos pruebas clave que se anticipan al debut mundialista de la Tricolor, y con rivales que no son nada fáciles; una de las selecciones candidatas para enfrentar a Colombia fue campeona del mundo. Estos encuentros serán claves para afinar detalles bajo presión. Le contamos cómo será el posible calendario en 2026.

Aunque aún no están totalmente oficializados, los rumores sobre los rivales para marzo de 2026 suenan con fuerza y respaldo mediático. Según declaraciones del entrenador de Croacia, Zlatko Dalić, su selección aspira a enfrentarse a Colombia. Dalić mencionó que su “plan es jugar contra Brasil y Colombia, en Orlando y Nueva York”, y subrayó que su selección busca compromisos exigentes para preparar la Copa del Mundo. Italia sería la segunda candidata para la fecha restante. Algunos rumores incluso hablan de una posible fecha alrededor del 25 de marzo. Pese a que la selección italiana no atraviesa su mejor momento, será interesante cómo Colombia podría plantear un partido frente a una potencia del fútbol mundial.

La posibilidad de un choque ante Croacia y o quizá Francia resulta llamativa también por otras razones, pues los partidos se darían solo si los dos países no caen en el mismo grupo del Mundial que Colombia. Los grupos se conocerán en el sorteo del 5 de diciembre a las 11 a. m. (hora colombiana).

¿Cómo se eligen los rivales para los amistosos?