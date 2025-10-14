¿Se acerca el fin? Un informe advierte que la Tierra ya cruza el primer punto de inflexión climático catastrófico

El planeta ha entrado en una “nueva realidad” climática tras alcanzar su primer punto de inflexión catastrófico: la muerte generalizada de los arrecifes de coral. Así lo advierte un informe elaborado por 160 científicos de todo el mundo, que alerta sobre cambios potencialmente irreversibles en los sistemas naturales de la Tierra.
De acuerdo con el documento, el aumento de las temperaturas causado por la quema de combustibles fósiles ya provoca olas de calor, sequías, incendios e inundaciones más severas. Pero los investigadores advierten que lo peor está por venir: el calentamiento global podría estar desestabilizando ecosistemas cruciales como la selva amazónica, las capas de hielo polares y las corrientes oceánicas.