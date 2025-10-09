Grupo Éxito duplica compras a campesinos del Valle del Cauca que sustituyen sus cultivos ilícitos

El Grupo Éxito reafirmó su apuesta por el desarrollo rural y la economía campesina al anunciar un incremento en la frecuencia y volumen de compra de productos agrícolas provenientes de la Asociación de Cultivadores del Sanquinini (Asoculsan), ubicada en el corregimiento El Naranjal, en Bolívar (Valle del Cauca). Durante una visita al territorio, El presidente de la compañía, Carlos Calleja., informó que el grupo pasará de comprar cada 15 días a hacerlo semanalmente, duplicando las adquisiciones de 10 a 20 toneladas mensuales.

Lea también: Las marcas paisas más queridas: Bancolombia, Éxito y EPM lideran el corazón de los antioqueños en 2025 El grupo empresarial dijo esta adquisición garantiza ingresos más rápidos y estables paramás de 70 familias campesinas que han reemplazado cultivos ilícitos por cultivos productivos.

Una alianza que impulsa la transformación y la paz rural

La visita se realizó en el marco de la alianza “De la tierra a tus manos”, liderada por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia, que promueve la transición hacia una economía legal y sostenible en las regiones. Durante el encuentro, la presidenta de Asoculsan, Diana Cano, entregó simbólicamente a Calleja un plátano dulce, representando “el fruto del trabajo, la esperanza y la transformación del territorio hacia la paz”.

Grupo Éxito ha adquirido más de 72 mil kilos de plátano, banano, tomate, lulo y plátano guayabo a Asoculsan. FOTO CORTESÍA

Cano destacó que los jóvenes son hoy protagonistas de la comercialización y que el trabajo conjunto con Grupo Éxito “ha significado paz y esperanza, porque ahora vendemos con certeza, sin esperar a cosechar para encontrar comprador”.

Resultados concretos: más ingresos, menos intermediación

Desde noviembre de 2024, Grupo Éxito ha adquirido más de 72 mil kilos de plátano, banano, tomate, lulo y plátano guayabo a Asoculsan, todos provenientes de cultivos de sustitución. Los productores reciben pagos justos y directos en menos de ocho días, lo que ha mejorado su flujo de caja y su capacidad de reinversión. “En Grupo Éxito nos inspira trabajar por el campo colombiano y su gente. Ofrecer una vía de comercialización estable y justa es una forma de generar empleo y fortalecer la economía rural, elementos esenciales para la paz y el progreso”, expresó Carlos Calleja, presidente del Grupo. Le puede gustar: “Buscamos cuidar el centavo y sacarle el jugo a las inversiones”: presidente del Grupo Éxito El ejecutivo añadió que este aumento en las compras hace parte del programa “Cultivando Oportunidades”, que promueve cadenas de abastecimiento sostenibles y respalda a agricultores que han decidido migrar a cultivos lícitos, integrándolos a una red comercial sin intermediarios.

Asoculsan, sostenibilidad y desarrollo comunitario

Fundada en 2017, Asoculsan agrupa a más de 70 familias —unas 350 personas, el 40% de ellas jóvenes— que hoy trabajan bajo buenas prácticas agrícolas enfocadas en la sostenibilidad ambiental y la calidad del producto. La organización ha logrado establecer un modelo de producción que atiende los estándares del mercado y contribuye al bienestar de su comunidad.

Grupo Éxito duplicará la compra de productos agrícolas provenientes de la Asociación de Cultivadores del Sanquinini (ASOCULSAN). FOTO CORTESÍA

“Gracias a este proceso, los jóvenes quieren quedarse en el corregimiento para sacarlo adelante; ellos son nuestro futuro”, afirmó Cano, destacando que la alianza con Grupo Éxito ha impulsado la reconstrucción social y económica del territorio.

Compromiso nacional con la compra local

Esta iniciativa se suma a los esfuerzos del Grupo Éxito por fortalecer la compra local y reducir la intermediación en las cadenas de suministro. En 2024, el 88,37% de las frutas y verduras comercializadas por la compañía fueron adquiridas directamente a cerca de 600 productores colombianos, y el 92,7% de las carnes provinieron de proveedores nacionales.