“El presidente que llegue en 2026 debe mantener la frontera con Venezuela abierta”, Cámara Colombo Venezolana

La reactivación del comercio entre Colombia y Venezuela acabó de cumplir tres años, luego de que los camiones volvieran a transitar con mercancía el 26 de septiembre de 2022 por el Puente Internacional Simón Bolívar. Para hacer el balance de ese restablecimiento, EL COLOMBIANO dialogó con Juan Gabriel Pérez, presidente de la Cámara Colombo Venezolana.
El líder gremial sostuvo que el intercambio formal entre ambos países ha superado los 1.100 millones de dólares anuales, impulsado por el regreso de empresas exportadoras, la normalización de pasos fronterizos y la recuperación paulatina de la confianza empresarial.
Sin embargo, el potencial real de esa relación —que antes de la crisis política y económica superaba los 7.000 millones de dólares— aún está lejos de concretarse plenamente porque Venezuela no es el mismo país de la primera década de este siglo. Aquí la entrevista.