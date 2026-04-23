Empresarios antioqueños impulsan la economía: aportan el 15% del PIB nacional

Antioquia reafirma su posición como pilar fundamental de la economía colombiana. Con una base empresarial sólida que alcanza las 169.050 empresas —abarcando desde micro hasta grandes organizaciones— y 7.055 entidades sin ánimo de lucro, la región es responsable del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

De cara a 2025, el departamento proyecta un crecimiento económico de 2,8%, una cifra que se mantiene por encima del promedio nacional y evidencia la resiliencia del sector privado local.

Vea aquí: Siga en vivo el Encuentro de Afiliados de la Cámara de Comercio de Medellín 2026

Este panorama fue destacado en el Encuentro de Afiliados 2026 de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que reunió a cerca de 600 empresarios, comerciantes afiliados y representantes de entidades públicas, privadas y organizaciones aliadas.

Durante el evento se reconoció el papel de las empresas como motor del desarrollo territorial y nacional. Independientemente de su tamaño o sector, su impacto se refleja en la generación de empleo, la promoción del bienestar social, el fortalecimiento de la democracia y el aporte de recursos que financian sectores clave como la salud, la educación y la infraestructura.

En el marco de la jornada, la junta directiva también impuso la Orden Cámara, en categoría Oro, a Carlos Ignacio Gallego, expresidente de Nutresa, como reconocimiento a su trayectoria y liderazgo empresarial.

Entérese: Antioquia recauda más, pero recibe muy poco del Gobierno Nacional: $364.306 por habitante en 2025