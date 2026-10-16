Cámara de Comercio de Medellín lidera el ranking de las empresas más felices de Colombia en 2026

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia fue reconocida como la empresa con mejores resultados en felicidad organizacional entre las grandes compañías participantes en Building Happiness 2026, certificación de la plataforma de recursos humanos Buk.
En las categorías de medianas y pequeñas empresas, los primeros lugares fueron para Moli Productos Naturales y Digital Content, respectivamente.
En total, 30 organizaciones colombianas recibieron este reconocimiento por los resultados obtenidos en la medición de la experiencia de sus colaboradores. Las empresas que ocuparon los primeros puestos registraron indicadores superiores al 90%, mientras que el requisito para obtener la certificación era alcanzar un Net Happiness Score (NHS) global superior al 70% y cumplir con un índice de representatividad estadística.
Los resultados, según Buk, ponen el foco en la gestión del talento humano, el reconocimiento, la flexibilidad, la autonomía y la retroalimentación continua, elementos que influyen en la relación de los trabajadores con sus empresas.
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