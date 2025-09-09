¿Es la firma de Trump? Revelan supuesto mensaje de cumpleaños que le habría escrito el presidente de EE. UU. a Jefrrey Epstein

Un libro de 238 páginas sobre el cumpleaños 50 de Jeffrey Epstein fue publicado este lunes 8 de septiembre por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Se trata de un álbum con cartas, fotografías, collages y poemas dedicados a Epstein. En él se mezclan recuerdos familiares con mensajes explícitos sobre mujeres jóvenes, bromas de carácter sexual y la participación de, aparentemente, figuras públicas como Bill Clinton y Donald Trump.
Este último destaca entre las contribuciones: un poema enmarcado por la silueta de una mujer desnuda que llevaba lo que parecía ser su firma. El documento, divulgado en la investigación y por The Wall Street Journal, fue descrito como una de las piezas “más recordadas del libro” de 2003, aunque el propio Trump y la Casa Blanca han sostenido que se trata de una falsificación.
Contexto: Donald Trump en el ojo del huracán: Demócratas publicaron la carta de cumpleaños que supuestamente le envió el presidente a Jeffrey Epstein