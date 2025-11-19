Salió Aldo Cadena de la vicepresidencia del Fomag: lo remplaza ficha de Carolina Corcho

Se mueve el tablero en la salud. Uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro salió de un importante cargo del sector. Se trata de la salida de Aldo Enrique Cadena Rojas de la vicepresidencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), cargo en el que estaba desde enero de este año.
El movimiento lo informó la Fiduprevisora, entidad que administra el Fomag, y anunció la designación de Herman Bayona en su remplazo, quien se venía desempeñando como vicepresidente de la Federación Médica Colombiana (FMC).