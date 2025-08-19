Ojo: habrá cambios en la avenida Las Palmas con intervención vial y glorieta virtual

La Administración Distrital, por medio de la Secretaría de Movilidad, informó esta semana que avanza en la transformación de uno de los corredores más importantes de Medellín: la vía Las Palmas. Para esto realizó una intervención que mejora la circulación y reduce las congestiones en el sector de la carrera 35 con la calle 18. Entérese: Los sueños de un motociclista que se quedaron en un accidente contra un puente en Itagüí La obra consiste la implementación de una glorieta virtual que facilita la conexión entre Las Palmas, la transversal inferior y El Poblado, “ofreciendo a los conductores una experiencia de movilidad más fluida, segura y eficiente”, aseguran desde la Alcaldía.

La estrategia busca descongestionar la vía Las Palmas en sentido ascendente, mejorar el retorno en inmediaciones de Carulla, habilitar un nuevo acceso a El Poblado y avanzar en la primera fase de la construcción del lazo del restaurante San Carbón. En mayo se implementó una prueba piloto con la habilitación del lazo de incorporación entre la carrera 30 (transversal inferior) y la calle 16 (avenida Las Palmas), lo que permitió el acceso desde la calzada descendente hacia El Poblado. Durante la hora pico del 14 de mayo se registró el paso de 518 vehículos por esta conexión, lo que confirma su alta demanda y efectividad. Como parte de la intervención, la carrera 30, entre la calle 12A y esta avenida tendrá único sentido oriente–sur, mientras que la calle 12A, entre la carrera 30 y la transversal 12A, será oriente–occidente. Por su parte, la calle 12 conservará su condición bidireccional para mantener la conectividad. Estos cambios benefician directamente a los barrios Las Lomas # 1 y La Asomadera # 2, mejorando el acceso a la transversal inferior y agilizando la movilidad en la calzada ascendente de Las Palmas. La intervención tuvo señalización horizontal y vertical de 714 metros lineales, con demarcaciones, pictogramas, dispositivos reflectivos y elementos de seguridad vial. Esta acción se enmarca en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Maestro de Movilidad y las políticas de sostenibilidad de la Administración Distrital.

Aumentan los controles contra los piques en Las Palmas