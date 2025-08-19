Ojo: habrá cambios en la avenida Las Palmas con intervención vial y glorieta virtual

La Administración Distrital, por medio de la Secretaría de Movilidad, informó esta semana que avanza en la transformación de uno de los corredores más importantes de Medellín: la vía Las Palmas.
Para esto realizó una intervención que mejora la circulación y reduce las congestiones en el sector de la carrera 35 con la calle 18.
La obra consiste la implementación de una glorieta virtual que facilita la conexión entre Las Palmas, la transversal inferior y El Poblado, “ofreciendo a los conductores una experiencia de movilidad más fluida, segura y eficiente”, aseguran desde la Alcaldía.