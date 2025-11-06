“No habrá más cámaras de fotomultas trampa en Medellín”: Alcaldía anuncia cambios en el sistema

La idea de acabar con las cámaras de fotomulta “trampa” será historia en Medellín. La Alcaldía de Medellín anunció que hará cambios drásticos en este sistema de sanción a partir del primer día del 2026, en el que habrá una señalización más visible en cada uno de los 40 puntos de la ciudad donde hay cámaras y se emitirán alertas para evitar que a los conductores se le impongan sanciones a través de este sistema.
Así lo anunció este jueves el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en medio de la información de que será el distrito quien manejará directamente el sistema, acabando con la concesión que las operaba desde el 2011, que comenzó su operación, pero que desde 2006 manejaba todos los trámites de la Secretaría de Movilidad de Medellín.