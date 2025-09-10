Camila Osorio avanzó a octavos de final en el Abierto de Guadalajara en México

México sigue siendo un lugar ideal para María Camila Osorio, ya que la tenista colombiana volvió a ganar, esta vez para avanzar a los octavos de final del Abierto de Guadalajara.
Osorio vino a la rusa Kamilla Rakhimova, actual, número 76 del ranking WTA con parciales de 7-5 y 7-5 en menos de dos horas de juego en el WTA 500 de Guadalajara.
Camila, quien fue semifinalista de esta competencia en 2024, logró su primera victoria en Guadalajara, donde además participó también en la modalidad de dobles junto a la rumana Monica Niculescu.