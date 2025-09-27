x

Gran triunfo de Camila Osorio la clasifica por primera vez a tercera ronda en torneo WTA 1000 de Beijing

La colombiana tuvo un gran desempeño en la segunda ronda y tendrá que enfrentarse a una de las mejores en la siguiente instancia.

  • Camila Osorio avanza a tercera ronda del WTA 100 de Beijing. Foto: GETTY
    Camila Osorio avanza a tercera ronda del WTA 100 de Beijing. Foto: GETTY
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
hace 40 minutos
bookmark

Impresionante fue el nivel que mostró Camila Osorio en la madrugada de este sábado ante la Rusa Anna Kalinskaya. Potencia, determinación y una velocidad increíblemente mejorada, fue lo que la clasificó por primera vez a tercera ronda en el WTA 1000 de Beijing.

El partido, que finalizó 6-1, 4-6, 6-4 en poco más de dos horas de juego, dejó remontadas monumentales, puntos muy luchados y una victoria más que merecida. Le contamos cómo fue el partido y quién será la próxima rival de Osorio, que es de las mejores del mundo.

En su segundo encuentro de la gira asiática, Camila Osorio debía enfrentarse a la rusa Anna Kalinskaya, actualmente 29 en el ranking WTA. Desde el comienzo, la cucuteña demostró de que estaba hecha, y en un gran primer set solo quebró en dos ocasiones el saque de la jugadora rusa para ponerse 5-0 arriba y solo ceder un juego tras 35 minutos.

Durante la segunda manga, Camila alcanzó una ventaja 3-0 continuando su buena racha. Sin embargo, la rusa alcanzó a reaccionar y se recuperó del doble quiebre con otras dos rupturas y luego ganaría tres de los últimos cuatro juegos para igualar el marcador tras 47 minutos.

Fue el tercer set, el más exitoso para la colombiana. Logro igualar un 3-1, en el que comenzó cayendo inicialmente y reaccionó a tiempo para quebrar en el noveno juego y aprovechar una de las dos bolas que tuvo.

Puede leer: Camila Osorio perdió y se despidió de Guadalajara: ahora se concentra en el WTA 500 de Beijing

De esta manera, Camila Osorio alcanzó la clasificación a tercera ronda por primera vez en su carrera y alcanza su décimo triunfo ante rivales del Top 30 del ranking WTA.

¿Cuándo y con quién jugará Camila Osorio la siguiente ronda?

En la tercera ronda, la colombiana deberá de medirse en el campo frente a Iga Swiatek, la segunda mejor tenista en el ranking mundial y actual campeona de Seúl. El partido será el domingo 28 de septiembre con hora por definir.

El último enfrentamiento entre estas dos tenistas fue en el Abierto de Australia el 17 de enero de 2023, llevándose el triunfo la polaca 6-2,6-3.

Le podría interesar: Mayerli Buitrago es el primer oro colombiano en el Mundial de Para Atletismo

