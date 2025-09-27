Gran triunfo de Camila Osorio la clasifica por primera vez a tercera ronda en torneo WTA 1000 de Beijing

Impresionante fue el nivel que mostró Camila Osorio en la madrugada de este sábado ante la Rusa Anna Kalinskaya. Potencia, determinación y una velocidad increíblemente mejorada, fue lo que la clasificó por primera vez a tercera ronda en el WTA 1000 de Beijing. El partido, que finalizó 6-1, 4-6, 6-4 en poco más de dos horas de juego, dejó remontadas monumentales, puntos muy luchados y una victoria más que merecida. Le contamos cómo fue el partido y quién será la próxima rival de Osorio, que es de las mejores del mundo.

En su segundo encuentro de la gira asiática, Camila Osorio debía enfrentarse a la rusa Anna Kalinskaya, actualmente 29 en el ranking WTA. Desde el comienzo, la cucuteña demostró de que estaba hecha, y en un gran primer set solo quebró en dos ocasiones el saque de la jugadora rusa para ponerse 5-0 arriba y solo ceder un juego tras 35 minutos. Durante la segunda manga, Camila alcanzó una ventaja 3-0 continuando su buena racha. Sin embargo, la rusa alcanzó a reaccionar y se recuperó del doble quiebre con otras dos rupturas y luego ganaría tres de los últimos cuatro juegos para igualar el marcador tras 47 minutos.

Fue el tercer set, el más exitoso para la colombiana. Logro igualar un 3-1, en el que comenzó cayendo inicialmente y reaccionó a tiempo para quebrar en el noveno juego y aprovechar una de las dos bolas que tuvo. Puede leer: Camila Osorio perdió y se despidió de Guadalajara: ahora se concentra en el WTA 500 de Beijing De esta manera, Camila Osorio alcanzó la clasificación a tercera ronda por primera vez en su carrera y alcanza su décimo triunfo ante rivales del Top 30 del ranking WTA.

¿Cuándo y con quién jugará Camila Osorio la siguiente ronda?