Debut y despedida de Camila Osorio en el US Open-2025

La colombiana Camila Osorio se despidió este domingo del US Open. Pese al despertar de la cucuteña en el segundo set, finalmente su rival, la neozelandesa Lulu Sun, se impuso con parciales de 6-4, 2-6 y 6-0.
Contra la número 164 del ranking mundial del tenis femenino, Osorio no pudo imponer su experiencia y favoritismo en el Campo N.º 5 de Flushing Meadows, donde producto de la impotencia porque las cosas no le salieron como quería, golpeó varias veces su raqueta. Además, en la tercera manga, la criolla tuvo que pedir asistencia médica por un problema en su pie derecho al caerse en un intercambio de pelotazos.
Fue la quinta participación de Camila en el Grand Slam de Estados Unidos, donde tiene como mejores resultados el avance a segunda ronda en 2021 y 2022.